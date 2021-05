In welchen Kantonen bleibt am meisten Geld übrig zum Ausgeben oder Sparen? Eine aktuelle Analyse gibt Aufschluss.

Steuern, Krankenkasse, Miete : Hier lebt es sich in der Schweiz am günstigsten

1 / 27 Die Credit Suisse hat für die Schweiz einen Indikator für die standortgebundenen Fixkosten erstellt. In der folgenden Bildergalerie siehst du, welchen Rang dein Kanton belegt, angefangen beim teuersten: Getty Images Das ist der teuerste Wohnkanton Rang 26: Genf 20 Minuten Der zweitteuerste Kanton im CS-Ranking Rang 25: Basel-Stadt Kanton Basel-Stadt/Sabine Schneeberger

Darum gehts Je nach Kanton, Gemeinde oder Quartier kostet das Leben unterschiedlich viel.

In der Stadt und an touristisch attraktiven Orten ist vieles teurer.

Am günstigsten wohnt es sich in ländlichen Gebieten.

Allen voran ist der Kanton Appenzell-Innerrhoden.

Die Credit Suisse hat in einer neuen Studie die Wohnattraktivität von Schweizer Gemeinden und Kantonen unter die Lupe genommen. Dafür hat sie überprüft, wie viel Geld einem Haushalt nach dem Abzug von obligatorischen Ausgaben sowie den fixen Kosten noch übrigbleibt. Zu den obligatorischen Ausgaben gehören Steuern, Krankenkasse und Beiträge für die zweite Säule. Fixe Kosten sind unter anderem Nebenkosten und Pendelkosten.

Wie die Studie zeigt, sind die Unterschiede in der Schweiz gross. Aber auch innerhalb der Kantone kann die Belastung von obligatorischen und fixen Ausgaben stark variieren. Sodass sich unter Umständen ein Umzug, der zwar 30 Minuten mehr Pendelzeit bedeuten würde, durchaus lohnen kann.

Am günstigsten wohnt es sich im Kanton Appenzell-Innerrhoden, danach folgen die Innerschweizer Kantone Uri und Glarus. Am schlechtesten abgeschnitten haben die Kantone Waadt, Basel-Stadt und Genf.

Wo das Wohnen in der Schweiz am günstigsten ist, siehst du in der Bildergalerie oben.

Methode Die Modellhaushalte Die Kosten variieren nicht nur regional, sondern auch je nach Haushaltstyp. Um diesen gerecht zu werden, hat die Credit Suisse für ihre Studie zur finanziellen Wohnattraktivität verschiedene Modellhaushalte erstellt. Für jeden Wohnort wurden verschiedene Haushalte erhoben, darunter unterschiedliche Wohntypen wie Miete oder Eigentum, Familienkonstellationen wie Familien oder Singles, verheiratet oder ledig und verschiedene Einkommen sowie Vermögen. All diese Faktoren sind in den RDI-Indikator (Regional Disposable Income) eingeflossen.

«Es ist eine Geschichte von Stadt und Land», sagt Jan Schüpbach, Ökonom der Credit Suisse. «Am teuersten sind die Grosszentren, die Lage an den Seen, sowie international bekannte Tourismusdestinationen wie das Oberengadin, Davos oder Grindelwald.» Auf dem Land sei die finanzielle Wohnattraktivität höher.

Das heisst: Auf dem Land kostet das Wohnen weniger, sei es zur Miete oder im Eigentum. Die attraktivsten Wohnlagen der Schweiz in ländlichen Gebieten punkten gleich doppelt: mit tiefen Steuern und mit geringen Kosten fürs Wohnen.

Manche Kantone sind nicht für alle Einkommensstufen gleich attraktiv. «Der Kanton Zug ist steuerlich am attraktivsten», sagt Schüpbach. Doch dafür seien die Wohnkosten sehr hoch. Dieser Nachteil ist für viele Privatpersonen schwerwiegend und überschattet den steuerlichen Vorteil.

In der Agglomeration ist das Wohnen günstiger

Die Studie zur Wohnattraktivität zeigt, wie ein Umzug in die Peripherie das Budget entlasten kann. So hat beispielsweise eine ledige Person in der Stadt Zürich pro Jahr 34’900 Franken zur freien Verfügung. Würde diese Person nach Schlieren ziehen, wären es 39’800 Franken.

Ein Posten, der für Familien mit Kindern zu Buche schlägt, ist die Kinderbetreuung in einer Einrichtung wie einer Kita. «40 Prozent aller Familien mit Kindern unter zwölf Jahren nehmen Betreuungseinrichtungen in Anspruch», sagt Schüpbach. Je nach Wohnort zahlt eine Familie bis zu fünfmal mehr für die Kinderbetreuung. Am schlechtesten schneidet dabei der Kanton Uri ab, der sonst durch geringe Steuern und Ausgaben punktet.