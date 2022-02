Roches-de-Moron NE – Hier lenkte er das Auto mit seiner Frau absichtlich in den Abgrund

Ein Mann (54) hatte sich am Morgen des 15. Februar absichtlich mit seinem Auto in den Abgrund gestürzt.

Spuren im Schnee und ein niedergefahrener Holzzaun zeigen auch am Tag nach dem Verbrechen, was am Aussichtspunkt beim Restaurant Les-Roches-de-Moron bei Les Planchettes NE passiert ist. Ein Mann (54) hatte sich am Morgen des 15. Februar absichtlich mit seinem Auto in den Abgrund gestürzt. Mit im Auto war seine Partnerin (52) , die er mit dem Messer verletzt und entführt hatte. Zuvor war ihm verboten worden, sich der Frau zu nähern. Auch seinen Sohn hatte er vor der Amok-Fahrt mit einem Messer verletzt.