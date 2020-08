Wer sich der zweistöckigen Einstellhalle für Velos am Bahnhof Wil nähert, riecht es schnell. Hier liegt meist ein unverkennbarer Uringeruch in der Luft. «Es stinkt, vor allem am Abend», so eine Wilerin (18) gegenüber 20 Minuten. Sie selbst stelle ihr Velo nie an diesen Ort. Am Mittwochmittag wurde gerade frisch geputzt. «Aktuell riecht es extrem nach Putzmittel.» Das scheint eher die Ausnahme. Nebst Urin finden sich sonst auch schon einmal eingetrocknete Überreste von Erbrochenem auf dem Boden. Das mobile WC, das in der Ecke steckt, ist quasi Dekoration.