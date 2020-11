Hier machst du Yoga für den guten Zweck

Um in dieser verrückten Zeit etwas zurückzugeben, hat sich Yogalehrerin Melanie Gerber etwas Spezielles einfallen lassen: Ihr Studio Yoga in a Bag bietet seit dieser Woche eine kostenlose Yogalektion an. Teilnehmen kann man entweder vor Ort im Studio in Zürich oder von zu Hause aus, via Livestream.