Über «Fortnite» kann man vieles sagen, jedoch hat der Battle-Royale-Titel in den letzten Jahren nicht nur die Gaming-, sondern auch die E-Sport-Szene dominiert. Die «Fortnite»-WM bot den Gewinnern nicht weniger als 30 Millionen Dollar, eine Rekordsumme, wie man sie nur von hochkarätigen Turniersportarten wie Tennis hört.

Ein Turnier für alle

Zur Teilnahme berechtigt sind Spieler ab 14 Jahren. Ein Mindestlevel in «Fortnite» brauchst du nicht. Die Plattform ist frei wählbar zwischen Konsolen, PC oder Mobile. Anmelden kannst du dich über den Discord-Channel des Swisscom Gaming Cup. Instruktionen findest du auf dem Server.

Die Qualifier finde allesamt im September statt. Das Grand Final findet am 3. Oktober am HeroFest in Bern statt. Pro Qualifier kommen vier Trios ins Finale. Ein weiteres Ticket für das grosse Finale erhältst du durch die Videochallenge auf der Twitter-Seite der Swisscom. Zu gewinnen gibt es insgesamt 6180 Franken.