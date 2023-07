Pfäfers SG: Hier mietet man keine Zimmer, sondern gleich ein ganzes Hotel

Corona führte zu neuer Geschäftsidee

Im Dezember 2020 erreichte eine zweite Corona-Welle, welche Einschränkungen und gewisse Schliessungen mit sich brachte, die Schweiz und so kamen die Unternehmer auf die Idee, das gesamte Hotel über Airbnb zu vermieten. Erfolgreich, denn schon über Silvester wurde das Hotel zum ersten Mal gebucht. Ein paar Tage später führte Graf 20 Minuten in einem Video durch das Hotel . Damals, kurz nach der Eröffnung, gab es das Hotel sogar noch ab 550 Franken pro Nacht.

Der Schweizer Cristo Redentor

Doch nicht nur das Hotel zieht Touristen und Touristinnen an. Im Garten des Hotels befindet sich eine Cristo-Redentor- Statue . Zugegeben, nicht das Original, aber eine Replika, die während der Weltmeisterschaft in Brasilien hergestellt wurde und dank einer Ricardo-Auktion nun in Pfäfers steht. Die Touristen und Touristinnen kommen, um Fotos zu machen, oder manchmal auch, um gläubige Zeremonien abzuhalten. «Letzteres ist dann aber doch eher ungewöhnlich», lacht Graf. Die Statue ist noch bis Ende 2024 bewilligt und wird dann entfernt.

Die Zukunft ist offen

Wie der Anfang steht auch die Zukunft vom Hotel Schloss Wartenstein nicht in Stein gemeisselt. Momentan tüfteln Graf und Widmer an einem Konzept für Firmenanlässe im Winter, bei dem Fondue wohl eine Rolle spielen soll. Es ist vor allem der Spass am Planen, der die Geschäftsleute antreibt. In den letzten Jahren haben sie gerade eine schwarze Null generiert, wobei Gewinne direkt wieder reinvestiert wurden. «In der Hotellerie macht man keine grossartigen Gewinne, ausgenommen vielleicht von Hotelketten», so Graf. Beim gesamten Projekt geht es ihnen weniger darum, Geld daran zu verdienen, sondern darum, ein wenig Leben nach oben zu holen.