Thurgau: Im Kanton Thurgau muss dein Hund neu auch im Wald angeleint sein

Der Regierungsrat des Kantons Thurgau hat die Änderung am Hundegesetz angenommen. Fortan müssen Hunde vom 1. April bis am 31. Juli im Wald und am Waldrand an der Leine geführt werden.

Per 1. Mai tritt eine Änderung am bestehenden Hundegesetz in Kraft. Neu müssen Hunde vom 1. April bis am 31. Juli im Wald und am Waldrand an der Leine geführt werden. Jagd- und Herdenschutzhunde sowie Diensthunde der Polizei und des Rettungswesens sind von der neuen Regelung ausgenommen.

Der Regierungsrat des Kantons Thurgau hat die Änderung am bestehenden Hundegesetz angenommen. Im Hundegesetz ist geregelt, an welchen Orten Hunde nur angeleint und wo sie gar nicht mitgeführt werden dürfen. Laut dem neuen Hundegesetz müssen Hunde vom 1. April bis am 31. Juli im Wald und am Waldrand an der Leine geführt werden.

Wildtiere schützen

Die Änderung wurde beantragt, um die Wildtiere in der Brut- und Aufzuchtszeit zu schützen. Nicht alle Hunde sind von der Bestimmung betroffen. Für Jagd- und Herdenschutzhunde sowie Diensthunde der Polizei und des Rettungswesens im Einsatz und bei der Ausbildung gilt diese nicht. Die Änderung wird per 1. Mai in Kraft gesetzt.

Ordnungsbusse von 100 Franken

Ausserdem wurde die Höhe der Ordnungsbussen festgelegt. Bei Übertretungen beträgt diese 100 Franken. Weitere Bestimmungen der Verordnung bleiben unverändert. Auch zukünftig müssen Hunde in Park-, Schul-, Spiel- oder Sportanlagen sowie an verkehrsreichen Strassen an der Leine geführt werden. Hundehalterinnen und Hundehalter bleiben dafür verantwortlich, den Hundekot korrekt zu beseitigen.

