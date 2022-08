Riesenfest in kleinem Dorf: Hier rasen 170 frisierte Töfflis auf einer Motocross-Strecke um die Wette

Am Freitag und Samstag flitzen in Ennetmoos über 170 Teilnehmende mit ihren Töfflis um die Wette. Bei der zwölften Ausgabe der «Teffli-Rally» werden über 30’000 Besucherinnen und Besucher erwartet.

1 / 3 Die zwölfte Teffli-Rally startet am Freitag und Samstag. In Ennetmoos beweisen sich 170 Töfflibegeisterte auf einer 265 Meter langen Rennstrecke. Teffli-Rally Angefeuert werden diese von Tausenden von Zuschauenden. Teffli-Rally So sieht das Gelände bei Nacht aus. Teffli-Rally

Darum gehts Am Freitag und Samstag findet die zwölfte Teffli-Rally in Ennetmoos im Kanton Nidwalden statt.

170 Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden nach Schnelligkeit und Originalität bewertet.

Für die rund 30’000 Zuschauenden wird nebst den Rennen ein musikalisches Programm geboten.

Es wird geschraubt, geschweisst, gebastelt und vor allem ganz viel frisiert. Am Freitag und Samstag (12. und 13. August) heizen aufgemotzte Töfflis in Ennetmoos um die Wette. Der Anlass wird zum zwölften Mal durchgeführt. Unter dem Motto «Chum verbey, das gid ä riesä Chiubi» ziehen alle zwei Jahre rund 30'000 Gäste in den beschaulichen Ort im Kanton Nidwalden.

Als Basis dient ein klassisches Mofa, das zu einer Höllenmaschine umfunktioniert wird. In drei Kategorien treten über 170 Teilnehmende gegeneinander an. Dabei zählt nicht nur die Geschwindigkeit: Ein grosses Augenmerk gilt vorwiegend der Originalität und Fantasie. So dürfen sich die Töfflifahrerinnen und -fahrer in der Kategorie zwei und drei mit ausgefallener Verkleidung zum Liebling der Zuschauenden wählen lassen.

Auf dem engen Dirty-Circle stellen sich die teilnehmenden Töfflifreaks auf einer Länge von 265 Metern verschiedensten Herausforderungen. Gesamthaft finden 62 Rennen statt. «Wir sind sehr aufgeregt. Die Zeichen stehen zum Glück gut und dank der 1200 freiwilligen Helfenden läuft alles nach Plan», sagt Christian Niederberger vom OK-Team der Teffli-Rally gegenüber 20 Minuten. Nebst den Töffli-Wettkämpfen stehen Verpflegungsmöglichkeiten zur Verfügung und diverse Musik-Künstler auf dem Programm. Darunter die bekannte deutsche Rock-Band Guano Apes.

«Dieses Jahr nehmen ein Holländer sowie zwei Österreicher am Rennen teil. Somit ist die Teff-Rally auch international geworden», so Niederberger erfreut. Auch die Kantonspolizei Obwalden meldet sich zu Wort und wünscht allen ein gutes Fest, warnt aber vor dem Verbot von frisierten Töfflis auf der Strasse.

Das Wetter sollte den Rally-Organisatoren in die Karten spielen. So werden warme und trockene Temperaturen erwartet. Am Samstag steht den Besucherinnen und Besuchern ein kostenloser Shuttle-Bus zur Verfügung. Er fährt im Halbstundentakt von Stans Bahnhof oder Sarnen Bahnhof an die Teffli-Rally und zurück.