Basel - «Hier rennen Kinder barfuss umher, es ist so gefährlich»

Auf diese Szenerie am Birsköpfli in Basel stiess am Sonntagmorgen eine Joggerin.

«Ich bin gleich wieder zurück in meine Wohnung, um die Kamera zu holen, es war so schockierend», erzählt die News-Scout. Am Sonntagmorgen war die 43-Jährige am Rhein joggen und traf am Birsköpfli auf eine total zugemüllte Wiese. Flaschen, Plastikverpackungen, Lachgaspatronen, es müssen Dutzende gewesen sein, die ihren Partymüll in der Nacht zuvor einfach am Boden liegen gelassen haben.