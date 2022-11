Auto rollt in Uznach SG in Fluss – Polizisten retten Mann aus kaltem Wasser

Uznach SG : Hier retten zwei Polizisten Mann aus sinkendem Auto

Die Polizei konnte einen 69-jährigen Mann aus dem versinkenden Auto retten, der in Uznach SG mit dem Auto in einen Fluss geriet. Der Mann wurde unterkühlt, aber weitgehend unverletzt ins Spital gebracht.

Am Freitagmorgen, kurz vor 6.24 Uhr, hat die Polizei die Meldung erhalten, dass ein Auto in Uznach in den Steinenbach geraten sei. «Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der 69-jährige Mann mit seinem Auto auf der Grynaustrasse Richtung Uznach. Aus bislang unbekannten Gründen kam das Auto auf Höhe des Parkplatzes Grynau von der Fahrbahn ab und rollte über das Wiesenbord in den angrenzenden Steinenbach», schreibt die Kantonspolizei St. Gallen am Freitag in einer Medienmitteilung.