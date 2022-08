Hier übernachtest du unter dem Sternenhimmel – 4 Tipps in der Schweiz

Wolltest du auch schon immer einmal in den Sommernächten im Freien übernachten? In diesen vier Unterkünften in der Schweiz ist das möglich.

Es gibt nichts Schöneres, als laue Sommernächte draussen ausklingen zu lassen. Wenn du dich dem Sternenhimmel noch ein wenig näher fühlen möchtest, Zelten aber nicht so dein Ding ist, gibt es ganz besondere Übernachtungsmöglichkeiten in der Schweiz. Wir stellen dir vier Unterkünfte vor, in denen du die Augen am liebsten gar nicht zumachen willst.

Für Sternengucker: Sternwarte by Randolins

Auf 2000 Meter hoch über St. Moritz befindet sich eine historische Sternwarte aus dem Jahr 1924. Diese wurde vor zwei Jahren zu einem ganz speziellen Hotelzimmer umgebaut und ist heute als Sternwarte by Randolins Teil des Berghotels Randolins. Das Besondere daran: Bei gutem Wetter kannst du die Kuppel öffnen und es bietet sich dir ein atemberaubender Anblick auf die Engadiner Bergwelt, den Champfèrersee und Silvaplanasee sowie nachts auf den Sternenhimmel.

Preis pro Nacht: Ab 219 Franken Inbegriffen: Frühstück, privates Badezimmer, WLAN, Nutzung des Wellnessbereichs des Resorts Randolins Highlights: Drehbare Kuppel, Panorama-Luke

Für Naturfans: Bubble-Suite im Bündnerland

Mitten im Safiental in Graubünden liegt das Fünf-Seelen-Dorf Sculms. Dort in der Idylle kannst du in einer Bubble-Suite übernachten. Von der Terrasse der Suite hast du einen atemberaubenden Weitblick auf die Bündner Bergspitzen. Das Coole daran: Rund 200 Meter, ausser Sichtweite, liegt eine zweite Bubble-Suite. Also perfekt für einen Wochenend-Trip mit Freunden, der Familien oder vielleicht sogar einem Doppel-Date?

Preis pro Nacht: Ab 219 oder 245 Franken Inbegriffen: WC und Frischwasser Highlights: Zwei Bubble-Suites nebeneinander für Ferien zu viert, 24-Stunden-Hofladen, Natur pur

Fans von Bubble-Hotels können auch noch an anderen Standorten in der Schweiz das einzigartige Erlebnis testen. Und falls du dich fragst, wie ein Bubble-Hotel bei Nacht unter dem Sternenhimmel aussieht – bitte sehr:

Für Romantiker: Freiluftbett unter dem Apfelbaum

In Hüttwilen im Kanton Thurgau kannst du bis Mitte September wortwörtlich in einem Himmelbett schlafen. Möglich macht es ein umgebauter Einachser mit darauf montiertem Doppelbett. Nach Ankunft suchst du dir ganz einfach deinen Lieblingsapfelbaum auf dem Hof Hagschnurer aus und fährst dorthin. Oder du lässt dich chauffieren. Et voila: Fertig ist das Himmelbett und das Sternezählen mitten in der Natur kann beginnen!

Preis pro Nacht: Ab 220 Franken Inbegriffen: Frühstück, zwei E-Bikes, WC und Dusche, Grillmöglichkeit Highlights: Schlafen unter dem Lieblings-Apfelbaum, Blache als Schutz vor Regen

Für Abenteurer: Gondelbett mit Blick auf die Alpen

Ganz in der Nähe von Thun wartet ein einmaliges Übernachtungserlebnis auf dich: Eine Gondel als Schlafplatz. Und das nicht in irgendeiner Gondel, sondern in der Nummer 52 des berühmten Matterhorn-Expresses, welche bis Anfang 2022 noch in Betrieb war. Eingebettet zwischen den Glasfenstern kannst du dich unter die Decke kuscheln und das herrliche Panorama um dich sowie auch über dir geniessen.

Preis pro Nacht: Ab 180 Franken Inbegriffen: WC und Dusche Highlights: Terrasse mit Ausblick auf Berner Alpenkette, regionaler Hofladen, Schnaps- und Likördegustation möglich, originale Matterhorn-Express-Gondel