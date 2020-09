Am Dienstag kurz nach 0.30 Uhr war ein Mann als Geisterfahrer auf der Autobahn A13 in Richtung Rheineck unterwegs. Mehrere Autofahrende meldeten dies der Kantonalen Notrufzentrale. Patrouillen der Kantonspolizei St. Gallen sperrten die A1 bei der Ausfahrt Rheineck und konnten den 41-Jährigen schliesslich stoppen.

«Wir können noch nicht genau sagen, wie lange der Mann als Geisterfahrer unterwegs war», so Hanspeter Krüsi, Sprecher der Kapo SG. Bei der Kontrolle zeigte sich, dass der Mann fahrunfähig war. «Es war offensichtlich, der Geruch und sein Verhalten deuteten klar auf Alkohol hin», so Krüsi. Deshalb sei gar kein Atemalkoholtest gemacht worden, sondern direkt via Staatsanwaltschaft St. Gallen eine Entnahme einer Blut- und Urinprobe angeordnet worden. Diese werde dann auch zeigen, ob allenfalls auch noch Drogen im Spiel gewesen seien. Seinen Fahrausweis ist der Mann wohl für eine längere Zeit los.

«Besonders krasser Fall»

Krüsi spricht von einem «besonders krassen» Fall. Meldungen über Geisterfahrer gebe es zwar ab und an, diese aber so anzuhalten auf der Autobahn, sei selten. Um einen Geisterfahrer zu stoppen, werde mit Polizeiautos quasi ein künstlicher Stau erzeugt (siehe Video). «Dabei müssen wir genau überlegen, wo wir die Fahrbahn mit den Autos sperren wollen. Wir müssen dem Geisterfahrer von genug weit weg entgegenfahren», erklärt Krüsi.

Für die Polizisten im Einsatz sei das auch ein grosses Risiko. Man wisse ja nie genau, wie der Geisterfahrer reagiere, ob er die Sperrung sehe und ob er dann auch anhalte. «Man lernt in der Ausbildung, wie man in einem solchen Fall vorgeht, aber da schlägt einem als Polizist schon das Herz schneller.» Man müsse jederzeit bereit sein, um zu reagieren. «Zwei Polizisten sitzen in einem Polizeiauto, um ihm nachfahren zu können, falls er wendet», so Krüsi. Die übrigen ausgerückten Polizisten befinden sich ausserhalb der Autos. «Sie müssen auch darauf gefasst sein, im Notfall wegspringen zu müssen.» Die Anspannung sei deshalb hoch.