Zwei Männer aus Winterthur wurden im Zusammenhang mit dem Terror-Attacke in Wien am Dienstag verhaftet.

Eine Spezialeinheit hat nach der Terror-Attacke in Wien am Dienstag in Winterthur zwei junge Männer verhaftet. Bei einem Mann handelt es sich um einen 18-jährigen Schweizer. Auf dem Instagram-Account von Szeneishwinti_blog ist ein Bild seiner Verhaftung aufgetaucht.