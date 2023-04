Wer sein Idol aus Film, Musik, Politik oder Wissenschaft einmal persönlich treffen möchte, dem bleibt meistens nichts anderes übrig, als ein Wachsfigurenkabinett zu besuchen. Das bekannteste ist Madame Tussauds , von dem es Ableger in verschiedenen Städten gibt. Allein in London wird das Wachsfigurenkabinett jedes Jahr von rund 2,5 Millionen Personen besucht.

Viral geht jedoch zurzeit das Polonia Wax Museum. Dort sehen die Abbilder der Berühmtheiten oft so mies aus, dass sich allein deshalb ein Eintritt lohnt. Auf Tripadvisor behauptet ein User, er habe tatsächlich ein Kind weinen sehen, weil die Statuen des Museums so gruselig aussehen würden.



Die Ausstellung sei «so schlecht, dass man sie besuchen muss», schreibt ein anderer User. «Die Wachsfiguren sehen den Menschen überhaupt nicht ähnlich», so der Besucher weiter. «Spongebob hat nur eine Hand, Harry Potter und Co. sind nur Ladenpuppen mit Hüten», lautet sein abschliessendes Urteil. Ein weiterer Besucher schreibt: «Mr. Bean sieht aus, als wäre er von einem Bus überfahren worden. Und das Schlimmste: In Krakau, in Polen, hielten sie es für eine gute Idee, eine Wachsfigur von Adolf Hitler aufzustellen», empört er sich. Wie missraten die Figuren wirklich sind, siehst du auf folgenden Bildern.