Alpine feiert Rallye Monte Carlo Sieg von 1973 mit 800 Alpine-Besitzern

Gestern: von den 50ern bis zu den 90ern

Dass die Tradition von Alpine sogar noch deutlich weiter zurückreicht als bis in die Siebziger, zeigte ein Blick auf die verschiedensten klassischen Autos, die in Dieppe dabei waren. Die A110 Berlinette aus den 60ern war fast schon selbstredend allgegenwärtig und sowohl im typischen Blau, im ursprünglichen Rot, in Gelb und sogar in exotischen Farben wie Hellgrün zu sehen. Eine grosse Fangemeinde hat auch die A310, die in den 70er- und 80er-Jahren gebaut wurde. Aber auch seltenere Modelle und Einzelstücke waren zu sehen. So mischten sich einige A106 und A108 aus den 50er- und 60er-Jahren unter das Teilnehmerfeld. Dass diese noch heute artgerecht bewegt werden, bewiesen ihre Besitzer am Freitag auf der gemeinsamen Rallye, bei der sie nicht nur mitfuhren, sondern tempomässig oft sogar den Takt vorgaben.