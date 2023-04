Chur: Ehemaliger Knast wird zur Jugendherberge 

Das ehemalige Gefängnis Sennhof in Chur wurde kürzlich in eine Jugendherberge umgebaut. Mitten in der Altstadt kann man jetzt in den ehemaligen Zellen übernachten.

1 / 5 Die Zelltüren bleiben weiterhin bestehen. Bogentrakt GmbH Es gibt auch mehrere Aufenthaltsräume. Bogentrakt GmbH Die Zimmer waren einst Zellen von Insassen. Bogentrakt GmbH

Darum gehts Das Gefängnis Sennhof wurde geschlossen.

Ein Churer entschied sich dazu, daraus eine Jugendherberge zu machen.

Dabei bleibt die Grundinfrastruktur des Gefängnisses erhalten.

Stahltüren, schmale Gänge, Mikro-Zimmer mit kleinen Fenstern und ein Hof. Das hört sich nicht bloss nach einem Gefängnis an, sondern war es tatsächlich auch einmal. Das Gefängnis Sennhof ist seit kurzem das «Bogentrakt»-Hostel und bietet Übernachtungen in den ehemaligen Zellen an. Der grosse Unterschied zu früher: Gäste dürfen rein und raus, wann sie wollen.

Das ehemalige Gefängnis wurde entsprechend umgebaut. Die Zellen sind zwar noch gleich gross, aber im Hotelstil eingerichtet. «Willkommen im ehemaligen härtesten Knast der Schweiz, der sich heute in einen Ort der Freiheit, Kreativität, des sozialen Austauschs verwandelt hat», so werden Interessierte zunächst auf der Website begrüsst. Obwohl der Sennhof sich mitten in der Altstadt befindet, diente sie noch bis 2020 als Gefängnis und war somit für die meisten unzugänglich. Das Gefängnis galt als harter Knast, weil dort niemandem die Flucht gelang und die Zellen klein und eng waren.

Gefängnisstimmung und Komfort in einem

Marco Leibundgut, der in Chur aufgewachsen ist, ist der Kopf hinter der Idee. «Es wurde bekannt gegeben, dass der Sennhof verkauft wird, und ich wollte schon immer mein eigenes Hostel haben», sagt Leibundgut. Er reichte sein Konzept ein und erhielt den Zuschlag.

«Der Sennhof war schon immer spannend. Das Gefängnis befindet sich mitten in der Stadt und doch kann man nicht rein. Ausser man hat was verbrochen», so der Churer. Er kannte zwar das Gefängnis schon immer, aber betreten hatte er es bloss einmal bei einer Besichtigung in der Schule.

Von den Räumlichkeiten her eignet sich das ehemalige Gefängnis für ein Hostel. «Die Grundinfrastruktur war vorhanden, da dort ja schon die Insassen übernachtet haben», so Leibundgut. Die grösste Herausforderung war der richtige Mix. «Die Geschichte des Sennhofs sollte erhalten bleiben, aber die Zellen sollten trotzdem gemütlich sein», sagt Leibundgut. Die Türen der Zellen blieben, wie sie sind. Die Gitter an den Fenstern hingegen kamen weg.

Eines der ältesten Gefängnisse der Schweiz

Ende März durften die ersten Gäste in dem ehemaligen Knast übernachten. Die Hälfte davon war international. «Die ersten Reaktionen fielen sehr positiv aus. Die Gäste fanden die Zelltüren und die Aufenthaltsräume cool und die Zellen trotzdem gemütlich. Das zeigt uns, dass unser Konzept funktioniert hat», sagt Leibundgut.

Der Sennhof war neben dem Thorberg im bernischen Krauchtal nicht nur eines der ältesten Gefängnisse der Schweiz, sondern galt überdies landesweit als «strengste» geschlossene Anstalt. Die Enge bekamen Insassen zu spüren. Die Zellengrösse entsprach nicht mehr den Vorschriften. Statt minimal zwölf umfassen die Zellen im Schnitt lediglich 8,5 Quadratmeter.

Würdest du hier übernachten? Ja, ich finde es eine tolle Idee. Nein, für mich ist das zu gruselig. Ich weiss nicht.

Knapp 24 Stunden im Gefängnis Die beiden 20-Minuten-Redaktorinnen Lynn und Celia nahmen am einem Testbetrieb im Gefängnis Zürich West teil. Sie verbrachten knapp 24 Stunden in einer Zelle. (Video: 20min/Celia Nogler)

Hast du oder hat jemand, den du kennst, ein Trauma erlitten? Hier findest du Hilfe: Pro Mente Sana, Tel. 0848 800 858 Angehörige.ch, Beratung und Anlaufstellen Selbsthilfegruppen Pro Juventute, Beratung für Kinder und Jugendliche, Tel. 147 Dargebotene Hand, Sorgen-Hotline, Tel . 143