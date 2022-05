Präzise Hochrechnung der Abstimmungen in der Schweiz am 15.Mai.2022

Der Zeiger bewegt sich und zeigt den statistischen Unschärfebereich an. Eine erste Schätzung wird errechnet, sobald genügend Gemeinden ausgezählt sind.

Änderung des Filmgesetzes (Lex Netflix): Das neue Filmgesetz sieht vor, dass Streamingdienste und private Fernsehsender künftig mindestens vier Prozent ihrer in der Schweiz erzielten Bruttoeinnahmen ins einheimische Filmschaffen investieren müssen. Zudem müssen künftig 30 Prozent aller gezeigten Filme europäische Produktionen sein. Bürgerliche Jungparteien stören sich an der Quote für europäische Filme und fürchten höhere Abonnementspreise für Streamingdienste. Sie haben deshalb gegen die Vorlage das Referendum ergriffen.