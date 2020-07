«Zack Snyder’s Justice League»

Hier siehst du Superman erstmals in seinem schwarzen Anzug

Zack Snyder zeigte eine neue Szene aus «seiner» Version von «Justice League». Darin trägt Superman den schwarzen Suit, der aus der Kinofassung geschnitten wurde.

In der Nacht auf Sonntag (Schweizer Zeit) stand eines mit Filmemacher Zack Snyder (54) an, der irgendwann zwischen Anfang und Mitte 2021 seine ursprüngliche Vision des DC-Superhelden-Gipfeltreffens «Justice League» – die er nicht umsetzen konnte, da er sich nach dem Suizid seiner Tochter vom Projekt zurückzog – auf dem Streamingdienst HBO Max veröffentlichen wird. (Alles, was du zu diesem Snyder-Cut wissen musst, liest du hier nach.)