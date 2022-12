Webseite zeigt, wie viel Strom und Gas die Schweiz verbraucht.

Die Übersicht auf der Startseite zeigt wichtige Kennzahlen zum aktuellen Energieverbrauch in der Schweiz.

Am Mittwochmorgen stellte der Bund eine neue Homepage vor, auf der künftig der Strom- und Gasverbrauch und -import der Schweiz live abgebildet wird. 20 Minuten beantwortet die wichtigsten Fragen.

Was kann man aus den Daten herauslesen?

Die Daten sind auf www.energiedashboard.admin.ch verfügbar. Gleich zuoberst ist die aktuelle Versorgungslage bei Strom und Gas abgebildet. Am Mittwochmorgen war die Lage bei Strom und Gas «angespannt». Das entspricht Stufe zwei von fünf. Wobei Stufe eins «normale Versorgungslage» bedeutet und Stufe fünf für eine «ungenügende Versorgung» steht.

Abgebildet sind auch Zahlen zum aktuellen Energiemix, also wie viel Strom aktuell zum Beispiel aus erneuerbaren oder fossilen Energien im Stromnetz ist. Weiter sind viele Kennzahlen zum aktuellen Stromverbrauch, dem Füllstand der Speicherseen und dem aktuellen Import von Gas abgebildet.

Was kann man (noch) nicht herauslesen?

Das Problem sei die mangelhafte Digitalisierung unter anderem bei den Stromzählern. Nicht einmal 30 Prozent der Stromzähler in der Schweiz sind sogenannte Smart Meter. Zähler also, die über das Internet dem Netzbetreiber aktuelle Verbrauchszahlen liefern. Viele Stromzähler werden immer noch nur einmal im Jahr abgelesen.

Wird das Projekt weiterentwickelt?

Ja. Der Projektleiter des Dashboards beim Bundesamt für Energie, Matthias Galus, bezeichnete die aktuellen Daten denn auch als «ersten Schuss», man arbeite an der Weiterentwicklung. So hofft er, gewisse Daten aus den Smart Metern zum Beispiel bis Ende Januar 2023 in die Berechnungsmodelle einfliessen lassen zu können.