Uzwil SG, 16.01.2021: Ein Mann (53) erwärmte Speiseöl in einer Pfanne und verliess dann die Wohnung. Als er später mit der Frau (51) zurückkehrte, brannte es in der Küche. Vor Eintreffen der Feuerwehr konnte der Brand mit Hilfe von weiteren Nachbarn gelöscht werden. Zur Sicherheit wurden alle Bewohner des Mehrfamilienhauses evakuiert. Es entstand Schaden in der Höhe von mehreren zehntausend Franken.

Ein 53-Jähriger erwärmte am Samstagabend in einer Küche in einem Mehrfamilienhaus an der Wattstrasse Speiseöl. Danach verliess er die Wohnung, wie die Kapo SG in einer Mitteilung schreibt. Die Pfanne mit dem heissen Öl blieb auf dem Herd.