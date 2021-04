1 / 7 Seit Dienstag wird in der Messe in Zürich-Oerlikon geimpft. Hirslanden Es ist das grösste Impfzentrum im Kanton – mit einer Kapazität von bis zu 4000 Impfungen pro Tag. Hirslanden Auch in Winterthur wird seit Dienstag geimpft. Gesundheitsdirektion Zürich

Das grosse Impfen im Kanton Zürich ist gestartet. Seit Dienstag sind im Kanton Zürich vier neue Impfzentren offen. Neben dem Standort Hirschengraben gibt es die Corona-Impfung nun auch in der Messe in Zürich-Oerlikon, im Triemli, in Winterthur und in Dietikon. «Ich bin froh, dass es nun los geht», twitterte der Zürcher Stadtrat Andreas Hauri (GLP).

Mit 30 Impfstrassen und einer Kapazität von bis zu 4000 Personen pro Tag ist das Zentrum in Zürich-Oerlikon das grösste im Kanton. Derzeit läuft der Betrieb aufgrund des begrenzt verfügbaren Impfstoffs aber noch in reduzierter Form. «Der Start am Dienstag verlief ruhig und störungsfrei», sagt Lina Lanz, Sprecherin der Gesundheitsdirektion.

90’000 Erstimpfungen im April

Am Mittwoch eröffnen die Standorte Meilen, Uster, Bülach und Wetzikon. Am Donnerstag gehen noch Affoltern am Albis und Horgen auf. Damit sind es dann insgesamt elf Impfzentren. Im April können in den Impfzentren rund 90’000 Erstimpfungen durchgeführt werden.