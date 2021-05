Aldi, Lidl, Migros und Coop - Hier sind die Bio-Produkte am günstigsten

So kostet eine Bio-Gurke im Aldi 79 Rappen. Im Lidl kostet sie 1.19 Franken, in der Migros 2.10 Franken und im Coop sogar 2.95 Franken.

Bio-Produkte liegen im Trend. Günstig sind sie aber meist nicht. Wer auch mit einem kleinen Portemonnaie nicht auf Bio-Esswaren verzichten will, kauft diese am besten im Discounter: Aldi und Lidl bieten Bio-Lebensmittel deutlich günstiger an als Coop und Migros, wie der aktuelle Preisvergleich von «K-Tipp» zeigt.