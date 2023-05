Wohnungsnot: Preise sinken – doch müssen Mieter bald noch mehr zahlen?

Während Mieter in Regionen wie der Zentralschweiz und Zürich profitieren, lässt sich mit Blick auf die ganze Schweiz derzeit keine merkliche Entspannung feststellen.

Nein – einerseits weist die Veränderung der Mietpreise in der Schweiz im Vergleich zum Vormonat grosse regionale Unterschiede auf.

Die Schweizerische Nationalbank hat auf Ende März mit einer erneuten Erhöhung des Leitzinses auch für einen erneuten Anstieg der Hypothekarzinsen gesorgt. Der damit verbundene Rückgang der Nachfrage nach Wohneigentum hat nun auch Einfluss auf das Verhalten der Verkäuferinnen und Verkäufer der Liegenschaften, wie es in der Mitteilung des «Swiss Real Estate Offer Index» heisst.

Deren Preisforderungen hätten sich im März nämlich praktisch unverändert auf dem Niveau des Vormonats bewegt – während die Preise bei Einfamilienhäusern unverändert blieben, stiegen sie bei den Eigentumswohnungen mit 0,1 Prozent unmerklich an. Mit künftig erwarteten Zinserhöhungen könnte sich der Markt noch weiter beruhigen, nachdem die Preise für Mieten und Wohneigentum in den letzten Jahren insgesamt deutlich gestiegen sind und 2023 einen Höchststand erreicht haben .

Nicht die landesweite Trendwende

Trotzdem sei dies laut Martine Waeber, Managing Director des Bereichs Real Estate bei der Swiss Marketplace Group, wohl nicht die landesweite Trendwende: «Die hohe Zuwanderung bewirkt eine anhaltende Nachfrage nach Wohnraum , welche insbesondere in den begehrten Zentrumslagen und Agglomerationen die Preise stützt.» Vorerst scheint der stetige Anstieg der Preise aber gebrochen.

Noch deutlicher ist die Entspannung im Miet-Markt zu erkennen. Innerhalb des letzten Monats hat sich die Aufwärtsdynamik vielerorts abgeschwächt, sodass die Mietkosten schweizweit insgesamt um 0,1 Prozent gesunken sind. Während einzelne Regionen wie das Tessin (+ 1,2 Prozent) und die Genferseeregion (+ 0,6 Prozent) einen Anstieg der Preise beobachten, sieht es in anderen Teilen der Schweiz für Mieterinnen und Mieter besser aus: In Zürich verzeichnete der Index im März 2023 im Vergleich zum Februar einen Rückgang der Mieten von 0,7 Prozent, in der Zentralschweiz sanken die Mieten im Schnitt gar um 1,4 Prozent.