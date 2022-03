Drama in Mariupol : «Hier sind Kinder» – Russland soll Theater trotz Warnung bombardiert haben

Das Theater von Mariupol ist bei einem Angriff zerstört worden. Satellitenbilder zeigen nun: Es ist in grossen weissen Buchstaben davor gewarnt worden, dass sich im Gebäude Zivilisten befinden.

Russlands Krieg gegen die Ukraine trifft offenbar immer stärker die dortige Zivilbevölkerung. Der Bürgermeister des belagerten Mariupol warf der russischen Armee vor, ein Theater der Stadt mit mehr als tausend Schutzsuchenden darin bombardiert zu haben. Dabei war das Theater offenbar als zivile Schutzeinrichtung markiert worden. Auf Satellitenbildern des privaten US-Unternehmens Maxar vom Montag war zu sehen, dass an Vorder- und Rückseite des Gebäudes in grossen Buchstaben das Wort «Kinder» auf Kyrillisch auf den Boden geschrieben worden war.



Der Vorfall sei eine «weitere Tragödie» in der Stadt, schrieb Bürgermeister Wadim Bojchenko in der Nacht zu Donnerstag auf seinem Telegram-Kanal. «Wir werden dies nie verzeihen», so der Bürgermeister. Bojchenko sagte weiter: «Das einzige Wort, das beschreibt, was heute geschehen ist, ist Genozid». Das Verbrechen sei unfassbar, «wir wollen unsere Augen schliessen und den Alptraum vergessen, der heute geschehen ist».