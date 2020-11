Deep Throat (by Gerad Damiano)

Blue Hour (directed by Finn Peaks)

Das ist schön, denn das Festival will die vielen Facetten von Sexualität, Körperlichkeit und Lust zu zeigen. Der achtminütige Film «Blue Hour» kommt etwa ganz ohne Dialog aus und läuft als Teil der Reihe «Porny Shorts 2».

Im Corona-Jahr zwar deutlich reduziert, aber die Porny Days finden statt: Am Freitag, 27., und am Samstag, 28. November, ist das Film- und Kunstfestival im Zürcher Kino Riffraff zu Gast. Viele Vorführungen sind schon ausverkauft, aber einige Filme aus dem Programm findet man auch online.

Warum ein Film- und Kunstfestival für Pornografie?, kann man sich fragen. Für die Organisatoren der Porny Days ist der Fall klar: «Das Thema Pornografie ist mit vielschichtigen Tabus behaftet und zugleich zentrales sowie zeitloses Element der menschlichen Kultur», so das Statement. Pornografie könne viel mehr sein als reine Stimulation. «Wir verstehen sie als eine Form der Politik, der Kritik und des Protests.»

Angelas Pick: «Being Sascha»

«Being Sascha» (Still, Regie Manuel Gübeli).

Warum? «Mit ‹Being Sascha› gelingt Manuel Gübeli ein intimer Einblick in das Leben einer nicht binären Person, denn Sascha definiert sich nicht anhand der Kategorien Mann und Frau. Dieser Film ist eine Einladung an die Zuschauer(innen), sich mit der Vielfalt von Geschlechteridentitäten auseinanderzusetzen. Ich freue mich, dass Manuel und Sascha ihren Film persönlich an den Porny Days vorstellen.»