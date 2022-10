Hirokazu Tanaka : Hier sitzen 178 Menschen mit demselben Namen zusammen – Weltrekord

Ob das hierzulande mit Hans Meier oder Max Müller auch möglich gewesen wäre? In Tokio trafen sich 178 Menschen namens Hirokazu Tanaka in einem Raum – und dürfen nun mit einem Eintrag im Guinness Buch rechnen.

178 Personen, ein Name: Das Meeting der Tanakas in Tokio.

Mit einer Versammlung von 178 Namensvettern wurde in Tokio ein neuer Weltrekord aufgestellt.

Auf dieser Party musste sich niemand anstrengen, die Namen aller Gäste zu behalten: 178 Menschen versammelten sich am Samstag in Tokio – und alle hiessen Hirokazu Tanaka. Organisiert von einem 53-jährigen Namensvetter erreichten sie damit im dritten Anlauf ihr Ziel, eine Eintragung ins Guinness Buch der Rekorde. Alle Teilnehmer, vom Drei- bis zum 80-Jährigen, trugen rote T-Shirts mit dem Namen darauf.

Fünf Minuten mussten alle Hirokazu Tanakas in einem Theater der japanischen Hauptstadt stillsitzen, dann war der bisherige Rekord gebrochen, wie ein Vertreter des Guinness-Buchs bestätigte. 2005 hatten sich in einer New Yorker TV-Show 164 Menschen mit dem Namen Martha Stewart versammelt.