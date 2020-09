Ausgelacht und erniedrigt? Hier soll Trump beschlossen haben, Präsident zu werden – aus Rache?

«Niemand sollte glücklicher sein als The Donald»: Hohn und Gelächter am Korrespondenten-Dinner 2011.

Am jährlichen «White House Correspondent’s Dinner» sitzen Journalisten in Washington D.C. mit jenem Ehrengast zusammen, über den sie täglich berichten: dem US-Präsidenten. Der hält in der Regel humorvolle Reden und nimmt sich dabei selber auf die Schippe. Das geht schon seit 1921 so.