Bessere Arbeitsbedingungen - Berset sagt, wieso der Bundesrat die Pflege-Initiative abschmettert

Der Bundesrat lehnt die Pflege-Initiative, die am 26. November zur Abstimmung kommt, ab. Der indirekte Gegenvorschlag, der bei einem Nein in Kraft treten würde, decke die wichtigsten Anliegen der Initianten ab, erklärte Bundesrat Alain Berset an einer Pressekonferenz am 12. Oktober. Die Initiantinnen und Initianten hätten zwar recht, dass es im Gesundheitsbereich viel zu tun gäbe, um einem Personalmangel zuvorzukommen. Allerdings sei der Weg über den Bund der falsche.