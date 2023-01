Schönenberg an der Thur TG: Hier spriesst das erste medizinische Cannabis der Schweiz

Kultiviert wird es in der Firma TB Farming AG in Schönenberg an der Thur.

Seit Dezember ist medizinisches Cannabis in Schweizer Apotheken erhältlich, ab März 2023 dann sogar in der Schweiz hergestelltes.

Das Cannabis, welches derzeit in den Apotheken erhältlich ist, stammte bisher aus den Niederlanden und Dänemark. Ab März wird nun auch medizinisches Cannabis aus der Schweiz angeboten, welches im Kanton Thurgau von der Firma TB Farming AG hergestellt wird. Die Firma ist die erste schweizweit, die ihr Cannabis an die Apotheken liefert.

4500 Sorten werden erforscht

20 Minuten war beim Produktionsbetrieb in Schönenberg zu Besuch. Im gut gesicherten Firmengebäude an der Thur werden Tausende Pflanzen in allen Wachstumsstadien angebaut, kultiviert, erforscht und auch verarbeitet. 25 Mitarbeitende kümmern sich um die Pflanzen, die in grossen Innen- und Aussengewächshäusern angebaut werden. Aufgrund der medizinischen Produktionsstandards arbeiten die Mitarbeitenden mit Schutzanzügen. Insgesamt werden über 4500 Sorten gepflegt und erforscht, wovon die ältesten schon über 40 Jahre alt sind.

1800 Apotheken sollen beliefert werden

Nicht jeder erhält das Cannabis

Aus der Produktion in Schönenberg an der Thur sollen in Zukunft sechs verschiedene Sorten Cannabis angeboten werden. «Unser Produkt wird sowohl in Extraktform, als auch als getrocknete Blüten in den Apotheken erhältlich sein», sagt Toniolo. Als erste Apotheke der Schweiz soll das Thurgauer Cannabis in einer Apotheke im Kanton Appenzell Ausserrhoden bezogen werden können.