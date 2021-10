Schütze in Supermarkt : «Wegen des Attentats steht hier alles Kopf»

Ein Mann hat im norwegischen Kongsberg fünf Personen mit Pfeil und Bogen getötet. Die 26’000 Einwohnerinnen und Einwohner sind geschockt. Eine Schweizerin berichtet aus der Stadt.

Ein Mann hat in der norwegischen Stadt Kongsberg mehrere Menschen verletzt und getötet . Der 37-jährige Däne schoss mit Pfeil und Bogen um sich – auch in einem Supermarkt. Die Ladenkette Coop hat den Vorfall bestätigt. Die Polizei nahm einen Verdächtigen fest. Sie geht davon aus, dass er ein Einzeltäter ist.

«Wir arbeiten daran, Spuren zu sichern, um möglichst viele Informationen über das Geschehene zu erhalten», sagte Polizeichef Øyvind Aas. An den Ermittlungen sei der gesamte Polizeibezirk Süd-Ost beteiligt. Es habe mehrere Tatorte gegeben. Die Polizei ermittle nun in alle möglichen Richtungen.

34 Minuten des Schreckens

«Ein Mann lief 34 schreckliche Minuten lang im Zentrum herum und schoss Menschen mit seinem Bogen nieder», schreibt die norwegische Zeitung «Aftonbladet» . Die erste Nachricht über das Geschehen sei bei der Polizei um 8.13 Uhr eingegangen. Während des Angriffs sei es dem Täter gelungen, der Polizei zu entkommen, indem er Pfeile auf sie schoss. Die Tat habe sich in einer Einkaufspassage mit vielen Geschäften ereignet. In der Zone leben laut der Zeitung auch viele Studentinnen und Studenten sowie Familien mit Kindern.

Der Täter habe auch auf einen Zivilpolizisten geschossen, der in seiner Freizeit in einem Laden Einkäufe tätigte, schreibt «Aftonbladet» weiter. Der Polizist sei nun auf der Intensivstation. Das bestätigt auch die zitierte Leserin von 20 Minuten. Der Mann habe zudem mehrere Pfeile auf die Polizei abgefeuert. Bei keinem der Verletzten soll ein lebensbedrohlicher Zustand vorliegen.

Helikopter über der Innenstadt

Eine 20-Minuten-Leserin, die sich in Kongsberg befindet, meldete sich bei der Redaktion. Sie berichtet, dass die Polizei am Boden und in der Luft patrouilliere. «Hier steht gerade alles Kopf.» Bis 19 Uhr seien Helikopter zu hören gewesen. Ihre Freunde, die in der Innenstadt wohnen, hätten ihre Häuser nicht verlassen dürfen.