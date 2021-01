In St. Moritz ist der Massentest der Bevölkerung im Gang. Die ersten Resultate werden am Mittwochabend erwartet. Die Verantwortlichen sind zufrieden mit dem Aufmarsch und weisen auf die Dringlichkeit der Massnahme hin.

Hier siehst du die Warteschlange vor einem Testcenter in St. Moritz. Tamedia

Darum gehts In St. Moritz ist eine gehäufte Ausbreitung des mutierten Coronavirus (Variante Südafrika) festgestellt worden.

In den Hotels Kempinski und Palace sind aktuell rund ein Dutzend Fälle bekannt, weshalb Gäste und Mitarbeitende unter Quarantäne stehen.

In den Hotels sind die Tests abgeschlossen. Der Flächentest in der Gemeinde St. Moritz wird am Dienstag durchgeführt.

Die Teilnahme liege über den Erwartungen.

Resultate sollen am Mittwochabend vorliegen.

Der Engadiner Nobelferienort St. Moritz ist im Moment fest im Griff der südafrikanischen Variante des mutierten Coronavirus. Am Dienstag wird in St. Moritz ein Flächentest gegen das Coronavirus durchgeführt. «Bevölkerung und Gäste in der Gemeinde St. Moritz sind dringend aufgerufen, sich am Dienstag, dem 19. Januar 2021 auf das Coronavirus testen zu lassen. Die Testaktion ist kostenlos und erfolgt auf Anordnung des Gesundheitsamts Graubünden», heisst es in einer Mitteilung des Kantons. Ein Corona-Test für Kinder im Alter von fünf bis zwölf Jahren kann mittels Speicheltest in Begleitung der Eltern durchgeführt werden.

Weiter wurden Schulen, Tagesstätten sowie Skischulen bis auf Weiteres geschlossen, wie es in der Medienmitteilung heisst. Auf dem gesamten Gemeindegebiet herrscht aktuell eine Maskenpflicht.

Sämtliche Personen in betroffenen Hotels getestet

In den Hotels Badrutt’s Palace und im Kempinski, wo Fälle des mutierten Virus aufgetaucht sind, wurden sämtliche Tests bereits am Montag durchgeführt. «Getestet wurden neben allen Mitarbeitern auch die sich noch im Hotel befindlichen Gäste. Die Tests wurden unter medizinischer Aufsicht und unter strikter Einhaltung der Sicherheitsmassnahmen im Hotel umgesetzt», sagt Richard Leuenberger, Managing Director des Badrutt’s Palace. Die Resultate der 435 Mitarbeitenden und den 113 Gästen der beiden Hotels, die sich in Quarantäne befinden, werden für Dienstagabend erwartet.

Die Mitarbeiter des Palace müssen sich strikt an die Quarantäneweisung halten. «Das Personal kann sich zwischen Personalhaus und Hotel bewegen und zur Arbeit kommen. Es wird aber niemand vom Personal andere öffentliche Orte wie Läden besuchen», so Leuenberger. Auch wenn die Gäste das Hotel nicht verlassen dürfen, gäbe es nicht mehr Arbeit. Die Planung des Personals würde von verschiedenen Faktoren abhängen, unter anderem auch von der Auslastung des Hotels. «Einen Arbeitsaufwand gibt es hier also nicht, egal ob die Gäste das Hotel verlassen dürfen oder nicht.» Eine Anfrage von Dienstagmorgen beim Kempinski ist noch ausstehend.

1 / 8 Das Badrutt’s Palace in St. Moritz. Hier befinden sich die Hotelgäste sowie Mitarbeitende in Quarantäne. imago/Herb Hardt Auch die Gäste und Mitarbeitende des Grand Hotel des Bains Kempinski sind in Quarantäne. imago sportfotodienst In beiden betroffenen Hotels sind Gäste und Mitarbeitende auf das Coronavirus getestet worden. Die Resultate werden am Dienstagabend erwartet. 20min/Marco Zangger

Warteschlangen vor Testzentren

Das Testen der Bevölkerung läuft bereits seit dem frühen Dienstagmorgen. «Wir sind sehr erfreut über die Teilnahme», lässt Fabrizio D'Aloisio, Medienverantwortlicher von St. Moritz Tourismus, verlauten. Man gehe im Moment davon aus, dass die Erwartungen übertroffen werden. «Im Vergleich zu den Zahlen der Tests im Dezember rechnen wir im Moment mit mehr Menschen», so D’Aloisio. Gemäss einer Mitteilung des Kantons wurden bereits am Dienstagmorgen 4546 Anmeldungen registriert. «Das Gesundheitsamt empfiehlt der Bevölkerung und den Gästen von St. Moritz dringend, an diesem Test teilzunehmen», heisst es weiter.

Momentan gebe es bei beiden Testzentren Warteschlangen, hiess es am Dienstagvormittag. Warteschlangen gab es beim Pilotversuch im Dezember keine. «Man merkt, dass die Situation von der Bevölkerung sehr ernst genommen wird», sagt D’Aloisio. Man wisse, je schneller Klarheit herrsche, desto besser wäre es für den Tourismus und für den wirtschaftlichen Standort St. Moritz. Resultate des Flächentests werden am Mittwochabend bekanntgegeben.

Eine Online-Anmeldung wird empfohlen