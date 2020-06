US-Vizepräsident

Hier stolpert Mike Pence bei Einstieg in Flugzeug

Der US-Vizepräsident Mike Pence ist beim Einstieg in die Air Force Two ins Straucheln gekommen. Verletzt hat er sich dabei nicht.

Es ist schnell passiert – und alle Welt schaut zu: Der US-Vizepräsident ist auf dem Weg in die Air Force Two, das Präsidentenflugzeug, das auch Donald Trump für Flugreisen benützt, gestolpert. Passiert ist der Stolperer am Dienstagmorgen Ortszeit. Das berichtet «Fox News».