Wasserablass im Kanton Freiburg : Hier strömen 225 Kubikmeter Wasser pro Sekunde durch die Schleusen

Auf der Saane wird am Mittwoch ein ausserordentlicher Wasserablass zwischen der Staumauer von Rossens und dem Schiffenensee durchgeführt. Ein Video zeigt die eindrücklichen Wassermassen.

An der Saane in Freiburg findet den ganzen Mittwoch über ein ausserordentlicher Wasserablass statt. Dies zwischen der Staumauer von Rossens und dem Schiffenensee. Die gemeinsam von Kanton, Groupe E und Umweltorganisationen organisierte Massnahme, mit der das Bett der Kleinen Saane durchgespült werden soll, soll es ermöglichen, den Gewässerabschnitt kurz vor der Laichzeit der Fische zu revitalisieren, wie es in einer Mitteilung des Kantons heisst.