In Matzingen TG kam es in der Nacht auf Sonntag zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen.

Kurz vor 1 Uhr am Sonntag ging bei der Kantonalen Notrufzentrale die Meldung über eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen bei der Überbauung Mühle in Matzingen ein. Einsatzkräfte der Kantonspolizei Thurgau konnten vor Ort vier Männer antreffen, wie es in einer Mitteilung heisst. Eine Person wies Stichverletzungen auf. Der 26-jährige Italiener musste mit schwersten Verletzungen durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. Ein 44-jähriger Schweizer ist tatverdächtig und wurde verhaftet. Wie es auf Anfrage bei der Polizei heisst, wohnen alle Beteiligten in der Region. Über die Art der Stichverletzungen und wo sich diese befinden, wollte sich die Polizei nicht äussern.