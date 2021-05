Kourtney Kardashian sticht Travis Barker ein Liebes-Tattoo

Das Gute: Wäre es komplett in die Hose gegangen, wärs auf dem mit Tinte übersäten Körper des Blink-182-Drummers niemals aufgefallen.

«I love you» steht nun in ihrer Handschrift auf seinem Unterarm.

Am späten Mittwochabend teilte Kourtney Bilder vom Tattoo-Termin mit ihrer Community. «I tattoo» («ich tätowiere») schrieb sie dazu kurz und bündig – und stolz. «Frau mit vielen Talenten», kommentierte Travis darunter.

Wackliger Schriftzug auf Travis’ Arm

In seiner Insta-Story teilte er derweil das Endergebnis: «I love you» steht von nun an in wackliger Handschrift auf seinem Arm geschrieben.