Die Läden öffnen am Montag und warten mit neuen Kollektionen, Rabatten und Aktionen auf die Kunden. Zum Teil wird die gesamte Wiedereröffnungswoche zum Event.

1 / 8 Am Montag geht das Shoppen wieder los. Die Händler können alle ihre Läden wieder öffnen. Den Shutdown nutzten viele für eine Neugestaltung. 20min/Simon Glauser Auch am Preis haben die Händler gefeilt und bieten viele Schnäppchen. Bei C&A gibt es Aktionen auf Produkte aus allen Kategorien. C&A Europe Bei Chicorée profitieren Kunden von Aktionen und bekommen ein Geschenk bei jedem Einkauf ab 30 Franken. Chicorée

Am Montag ist der sechswöchige Shutdown zu Ende. Ob Boutique, Warenhaus oder Pop-up-Store – dann kannst du wieder in jedem Laden einkaufen gehen. Einige Shops zeigen sich im neuen Gewand, weil die Händler die Schliessung zur Ladenumgestaltung genutzt haben.

Auch sonst haben sich die Verkäufer auf die Öffnung vorbereitet. Manch einer lockt die Kunden mit saftigen Rabatten zu sich ins Geschäft. 20 Minuten hat bei den Läden nachgefragt, welche ihre besten Schnäppchen sind und wie sie sich für einen möglichen Kundenansturm bereithalten.

Viele Unternehmen halten sich noch gänzlich bedeckt, was sie zur Eröffnung planen, und wollten die Fragen nicht beantworten. Weisst du von weiteren Aktionen für Schnäppchenjäger? Dann mach die Community darauf aufmerksam mit deinem Kommentar unter dem Artikel.

C&A

Die 96 C&A-Filialen in der Schweiz bieten in der kommenden Woche eine Rabattsause. «Die Promo umfasst ausgewählte Produkte aus allen Kategorien für jedes Geschlecht und jedes Alter. Wir wollen niemanden ausschliessen», sagt Jean-Luc Battaglia, Chef von C&A Schweiz.

Im Lauf der Woche erwarte Battaglia einen «guten Andrang», der aber angesichts der Sicherheitsmassnahmen nicht so hoch wie sonst üblich sein werde. C&A halte sich insbesondere ans Social Distancing. Darüber hinaus würden alle Mitarbeiter FFP2-Masken tragen.

Chicorée

Bei Chicorée traf im die Shutdown die neue Frühlingskollektion ein. Nun können die Kunden die T-Shirts, Blusen, Tops oder Hosen in neuen Farben, Schnitten und Mustern anprobieren. Auf diese wird es spezielle Preise geben, wie Co-CEO Pascal Weber sagt.

So gebe es Top-Angebote wie T-Shirts in Frühlingsprints für unter 10 Franken und frühlingshafte Blusen für rund 13 Franken. Der Feinstrickpullover und die Jogginghose fürs Homeoffice kosten ebenfalls rund 13 Franken. Zudem gibt Chicorée ein Überraschungsgeschenk beim Einkauf ab 30 Franken.

Chicorée hoffe, dass es wie nach der ersten Schliessung im vergangenen Frühling wieder einen Nachholbedarf bei den Kunden gebe. Mit den Erfahrungen vom ersten Mal sei Chicorée bereit für die Wiedereröffnung und setze auf Wartezonen, um die Konsumenten kanalisieren zu können.

Flying Tiger Copenhagen

In den Shops der dänischen Design- und Accessoires-Kette Flying Tiger Copenhagen gibt es Rabatte auf die saisonalen Produkte, die in den Shutdown-Wochen nicht verkauft werden konnten. Pro Shop fallen bis zu 3000 Produkte in die Schnäppchen-Kategorie, wie es auf Anfrage heisst.

Die Firma hofft, dass wieder so viele Kunden wie nach dem ersten Shutdown in ihre Läden kommen. Dafür sei sie gut vorbereitet. Das Sicherheitskonzept habe sich bewährt – auch in Zeiten mit grösseren Kundenanstürmen wie in der Weihnachtszeit.

Livique

Coop verspricht für nächste Woche attraktive Angebote und Rabatte in seinen Non-Food-Läden. So gibt es im Möbelgeschäft Livique 20 Prozent Rabatt auf das gesamte Sortiment. Bei Lumimart erhalten Kunden 25 Prozent Rabatt auf alle Pendelleuchten. Die weiteren Angebote will Coop noch nicht verraten und verweist auf die kommende Ausgabe der Coopzeitung.

Coop gehe zur Öffnung nicht von grösseren Anstürmen aus und verweist auf die Schutzkonzepte, die sich etabliert hätten und laufend angepasst würden. «Die gewonnenen Erfahrungen aus dem Frühjahr 2020 erleichtern uns die professionelle Vorbereitung auf die Wiedereröffnung. Die Lager sind gefüllt und unsere Mitarbeitenden sind einsatzbereit», so eine Sprecherin.

Media-Markt

Media-Markt macht die Wiedereröffnungswoche zur «Brand Week». In dieser werde es «besondere Rabatte und Produktangebote von namhaften Herstellern» in den Läden und online geben, wie eine Sprecherin sagt. Zu Details wolle sich Media-Markt aber noch nicht äussern.

Media-Markt rechnet mit einer höheren Besucherfrequenz. Das Sicherheitskonzept werde noch etwas verfeinert. Es gibt Wartebereiche vor den Märkten. Die Kunden sehen auf der Webseite des Unternehmens anhand eines Ampelsystems, wie lang die Wartezeit in den einzelnen Märkten gerade ist. Zudem sei Media-Markt in Gesprächen mit den betreffenden Einkaufszentren, in denen ein Media-Markt steht, um die Anzahl von Kunden insgesamt zu beschränken.

Tally Weijl

Tally Weijl zeigt neue Artikel aus der eigenen Kollektion, darunter insbesondere eine grosse Auswahl an neuen Denims, wie es auf Anfrage heisst. Dazu organisiere die Modekette derzeit eine ihrer «beliebtesten Aktionen» auf die Denims. So gibt es für Mitglieder der Tally-Community beim Kauf von zwei Jeans 10 Franken und bei drei Jeans 20 Franken Rabatt.

Vicky’s Shop

Auch kleinere Geschäfte wie der Winterthurer Schuh-Laden Vicky’s Shop warten mit vielen Aktionen auf die Kunden. «Sobald wieder geöffnet wird, steht mein ganzes Sortiment zum Ausverkauf bereit», sagt Inhaberin Viki Bilobrk zu 20 Minuten. Auf alle Winterschuhe gibt sie 80 Prozent Rabatt und auch auf die neu eingetroffene Kollektion 20 Prozent Rabatt.

Sie rechne aber wegen der erschwerten Bedingungen durch die Pandemie nicht damit, dass viele Leute in die Stadt kommen. Der Verzicht auf die Gastrogewerbe in der Winterthurer Altstadt ziehe weniger Leute an.