Bern Worb: Inder eröffnet Fitnessstudio mit meditativer Atmosphäre

Der Body Temple in Worb BE setzt auf eine meditative Atmosphäre. Ein Bodybuilder aus Biel sagt 20 Minuten, was er davon hält.

1 / 5 Sujith Surendran Nair hat in Bern Worb ein Fitnessstudio eröffnet, in dem in meditativer Umgebung trainiert werden soll. 20min/Mara Wehofsky Die bunten Fitnessgeräte und Holzstatuen habe er aus Indien importiert, «um die Authentizität zu wahren», sagt Nair. privat Wenn die Umgebung ein Gefühl von Ruhe und Geborgenheit vermittle, so könne sich der Geist besser auf das Trainieren konzentrieren. 20min/Mara Wehofsky

Darum gehts Sujith Surendran Nair hat in Bern Worb ein Fitnessstudio eröffnet, in dem in meditativer Umgebung trainiert werden soll.

Wenn die Umgebung ein Gefühl von Ruhe und Geborgenheit vermittle, so könne sich der Geist besser auf das Trainieren konzentrieren.

Josua Sabato, ein Bodybuilder aus Biel, findet die Atmosphäre eher kontraproduktiv.

«Ich glaube, dass das Leben eine Kunst ist. Deswegen sage ich immer: Sei ein Künstler.» Sujith Surendran Nair will mit seinem Fitnessstudio die Kombination aus körperlicher, mentaler und spiritueller Gesundheit umsetzen, wie er zu 20 Minuten sagt. In seinem Fitnessstudio könne in einer kreativen Umgebung trainiert und meditiert werden.

Nair ist vor sechs Jahren in die Schweiz gekommen. In Indien habe er bereits natürliches Bodybuilding und 14 Jahre lang sein eigenes Fitnesscenter im südindischen Kerala betrieben. Er sagt von sich selbst, dass er nur ein Mal am Tag Kräuter zu sich nimmt.

«Um die Authentizität zu wahren»

Im Eingangsbereich stehen zwei lebensgrosse Einhörner. Die Wände des spärlich beleuchteten Trainingsraums zieren Gemälde und laut Nair eigens aus Indien importierte Elefantenköpfe. Im Hintergrund plätschern Indoor-Wassertümpel. In der einen Ecke befindet sich ein Meditationsraum mit Gemälden von hinduistischen Gottheiten. Nair erklärt, dass das Licht nicht nur für die Atmosphäre gedimmt wird. Er nutze spezielle Öllampen, die nach seiner Aussage zusätzlichen Sauerstoff produzieren. Das mache das Training effektiver.

Die bunten Fitnessgeräte und Holzstatuen habe er aus Indien importiert, «um die Authentizität zu wahren», sagt er. Nair habe sie nach seiner eigenen Vorstellung in Indien bauen lassen. Über 100 Pflanzen zieren den Fitnessraum, «wie ein indischer Tempel umgeben von Natur. Dein Körper ist auch ein Tempel, den du mit Respekt schonend behandeln solltest», sagt Nair. Wenn die Umgebung ein Gefühl von Ruhe und Geborgenheit vermittle, so könne sich der Geist besser auf das Trainieren konzentrieren.

Wie oft bist du im Gym? Mehrmals pro Woche! Ein Mal pro Woche. Ein paar Mal im Monat. Eher selten. Nie!

Individuelle Trainings und Ratschläge

Sporttreibende können zum Trainieren kommen und er unterstütze mit Hilfestellung, aber auch mit Ratschlägen zu Themen wie Ayurveda und Spiritualität. «Manche Menschen wollen mit Gewichten trainieren, manche mit Körpergewicht, manche möchten sich vor allem dehnen und ihren Geist trainieren. Hierbei gebe ich Hilfestellung mit meiner Erfahrung und Ayurvedischer Lehre», so Nair.

Abishan (24) kommt, seit dem der Body Temple aufgemacht hat, mehrmals die Woche von Thun nach Worb. «Ich merke, dass die Kombi aus spirituellen und körperlichen Übungen mich im Alltag unterstützt», sagt er. Andreas (43) aus Spiez kommt seit vier Monaten zwei Mal die Woche. «Mich hat die Atmosphäre mit den vielen Pflanzen hergezogen.» Er sagt, er habe relativ schnell mit Nairs Hilfe Gewicht verloren und Muskeln aufgebaut.

Bodybuilder schätzt ein

Josua Sabato (22) aus Biel betreibt seit sechs Jahren Bodybuilding. Er erklärt, dass er die Atmosphäre im Body Temple als eher kontraproduktiv für seine Art von Training einschätzt: «Die meisten Menschen brauchen eine gewisse Motivation, wenn sie ins Gym gehen», so Sabato, da sei eine meditative Atmosphäre eher hinderlich. «Ausserdem möchte ich gerne sehen können, was ich gerade wie trainiere, am besten vor dem Spiegel. Gedimmtes Licht erschwert das eher», so Sabato.

Die Mediation vor oder nach dem Training könne durch das Einnehmen von oft koffeinhaltigen «Pre-Workout Boostern» und dem Energetisierungsgefühl nach dem Training behindert werden. Nach dem Training empfehle er, zuerst Proteine und Zucker zu sich zu nehmen, «damit der Muskel etwas zum Wachsen hat.» Und: «Ich würde eher ab einer bis zwei Stunden nach dem Training ans Meditieren denken. Dann fährt der Körper herunter und Meditation kann bei der Regenerierung des Körpers und Geistes unterstützend wirken.»

Aktivier jetzt den Bern-Push! Nur mit dem Bern-Push von 20 Minuten bekommst du die aktuellsten News aus der Region Bern, Freiburg, Solothurn und Wallis blitzschnell auf dein Handy geliefert. Und so gehts: In der 20-Minuten-App tippst du rechts oben auf «Cockpit». Dort auf «Mitteilungen» und dann «Weiter». Dann markierst du bei den Regionen «Bern», tippst noch einmal «Weiter» und dann «Bestätigen». Voilà! Wir sind auch auf Instagram. Folg uns für Posts, Storys und Gewinnspiele aus der Region – und schick uns deine Bilder und Inputs: 20 Minuten Region Bern.