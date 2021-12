«Ab auf die Piste. Das Wetter ist perfekt dazu», schreibt die ehemalige Bachelorette Chanelle Wyrsch zu einem Instagram-Schnappschuss von ihrem Ski-Tag in Sedrun. Darauf zu sehen ist die 25-jährige Sängerin freudestrahlend in einem neonpinken Overall im Retro-Look, ihre Ski lässig auf den Schultern platziert. Sie war nur eine der unzähligen Promis, die das sonnige Wochenende in den Bergen verbrachte.