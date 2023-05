USA: Eineiige Zwillingsschwestern treffen sich zum ersten Mal

Endlich war es so weit. Die eineiigen Zwillingsschwestern durften sich kennen lernen. Blythedale Children's Hospital

Darum gehts Emma und Nina haben sich zum ersten Mal getroffen.

Die eineiigen Zwillinge mussten wegen Ninas seltener Krankheit nach der Geburt getrennt werden.

«Ich fing sofort an zu weinen, als wir aus dem Spital herauskamen», beschreibt die Mutter das erste Treffen der beiden Mädchen.

Die knapp einjährige Emma hat endlich ihre Zwillingsschwester Nina kennen gelernt. Es war das erste Treffen der beiden seit ihrer Geburt im vergangenen Mai. Emma und Nina wurden in der 35. Woche im Morgan Stanley Children's Hospital in New York City per Kaiserschnitt zur Welt gebracht. Die Mädchen sind monochorionische diamniotische Zwillinge, das bedeutet, dass sie sich eine Plazenta teilten, sich jedoch in getrennten Fruchtblasen befanden. Solche Schwangerschaften sind sehr selten. Sie treten in nur rund einem Prozent der Schwangerschaften mit eineiigen Zwillingen auf.

Emma kam gesund zur Welt, während Nina mit dem seltenen Pierre-Robin-Syndrom geboren wurde. Nach Angaben des National Institutes of Health ist dieses seltene Syndrom durch einen «kleineren Unterkiefer als normal», eine weiter hinten im Mund liegende Zunge und eine Gaumenspalte gekennzeichnet. «Sie war im Grunde in ihrer Fruchtblase gefangen. Er war zu einem sogenannten Pseudosack umgefaltet, der sie irgendwie einschloss und fest an ihr klebte», erklärte Daniel Sparano, der Vater der Mädchen: «Als sie wuchs, bedeckte sie damit ihren Mund und drückte ihren Kiefer nach unten, was zu einer Gaumenspalte führte.»

1 / 3 Die Zwillingsschwestern Nina (l.) und Emma mit ihren Eltern Dan und Marija Sparano. Blythedale Children's Hospital Emma kam gesund zur Welt. Blythedale Children's Hospital Während Nina mit dem seltenen Pierre-Robin-Syndrom geboren wurde. Blythedale Children's Hospital

Nina muss mehrmals operiert werden

Nach der Geburt lag Nina auf der Neugeborenen-Intensivstation. Im vergangenen September wurde sie zur weiteren Behandlung ins Blythedale Children's Hospital in Valhalla, New York, verlegt. Nach Angaben ihrer Eltern wurde sie seither mehrfach operiert und behandelt, unter anderem mit einem Luftröhrenschnitt, um ihr das Atmen zu erleichtern.

Die Mutter der Zwillinge, Marija Sparano, sagte, dass Nina im Januar eine grössere Kieferoperation hatte, um ihren Unterkiefer langsam nach vorne zu schieben. Die Operation sei jedoch nur teilweise erfolgreich gewesen. Nina werde weitere Operationen und andere Behandlungen benötigen, während ihr Spitalaufenthalt andauert.

Hast du einen Kinderwunsch? Ich habe bereits ein Kind oder mehrere Kinder. Ja, ich möchte gerne Kinder haben. Nein, ich bin kinderlos glücklich. Ich bin mir nicht sicher.

«Es hat wirklich lange gedauert»

Inmitten der laufenden Behandlungen konnten die Sparanos und Ninas Pflegeteam die beiden Mädchen Ende April endlich ausserhalb des Spitals wieder zusammenführen, nachdem der Termin mehrfach verschoben worden war. «Wir hatten schon andere Termine, an denen wir uns treffen wollten, aber Krankheiten oder andere Komplikationen hielten uns davon ab. Es hat also wirklich lange gedauert», sagte Daniel Sparano gegenüber «ABC News».

Der 36-Jährige beschreibt das emotionale Treffen: «Es war einfach so schön. Ich konnte von einer meiner Töchter zur anderen gehen – ich habe sie einfach nur geküsst, geküsst, geküsst, geküsst, geküsst und geküsst», sagt er und beschreibt, wie er seine Töchter mit Liebe und Zuneigung überschüttete. «Es fühlte sich einfach so gut an. Vor allem als Eltern von Zwillingen hat man all diese Erwartungen, die sich dann nicht wirklich erfüllen.» Marija Sparano sagte, sie habe Nina im Arm gehalten, als die beiden Babys wieder vereint waren. «Ich fing sofort an zu weinen, als wir aus dem Spital herauskamen», sagt sie. «Es war einfach sehr, sehr emotional.»

Hast du oder hat jemand, den du kennst, ein schwer krankes Kind? Hier findest du Hilfe: Kinderspitex Schweiz Pro Pallium, Begleitung von Familien mit schwerstkranken Kindern und jungen Erwachsenen Kinderkrebs Schweiz Intensiv-Kids, Elternv ereinigung Dargebotene Hand, Sorgen-Hotline, Tel. 143