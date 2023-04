Muttenz BL: Hier übersah der Lastwagen den schwarzen Mercedes

Die Lenkerin wurde beim Unfall leicht verletzt und konnte sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Der Tunnel musste für geraume Zeit gesperrt werden.

Eine Kollision zwischen einem Lastwagen und einem Personenwagen ereignete sich am Dienstagmorgen kurz vor neun Uhr im Schänzlitunnel der Autobahn A18 in Muttenz im Kanton Basel-Landschaft, in Fahrtrichtung Delémont. Die Fahrerin des Personenwagens wurde dabei leicht verletzt. Dies teilt die Baselbieter Polizei mit.