Super League: Hier verbrennen frustrierte Sion-Fans ein Balotelli-Trikot

Heisst immerhin: Noch ziehen die Constantins und Superstar Balotelli an einem Strang. Die Unterstützung bei den Fans scheint er nach zuletzt dürftigen Leistungen allmählich verloren zu haben. Ein paar Hartgesottene gingen am Samstag sogar soweit, dass sie vor lauter Frust über die Leistung des ehemaligen Inter-, Milan- oder ManCity-Stars gar ein Trikot Balotelli anzündeten (siehe Video oben). Fünf Tore und ein Assist in 14 Spielen führt «Balo» bisher zu Buche, Sion sammelte ohne ihn in der Startelf mehr Punkte als mit ihm.