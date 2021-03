Die Stadtpolizei St. Gallen wurde am Dienstag über einen Lenker informiert, der in Schlangenlinien fuhr.

Der 36-jährige Lenker fuhr in der gleichen Fahrweise, in Schlangenlinien, weiter in den Schoren West Tunnel, weiter über die Rosenbergstrasse bis in die Zürcher Strasse. Dort verursachte er einen Selbstunfall, fuhr in einen Strassenteiler und eine Fussgängertafel. Damit endete seine Fahrt.