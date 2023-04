Formel-1-Star Charles Leclerc verfolgte Diebe mit seinem Ferrari

Der 25-Jährige verfolgte die Diebe in seinem Ferrari, ohne Erfolg.

Ferrari-Pilot Charles Leclerc wurde letztes Jahr in Italien beraubt.

Ferrari-Pilot Charles Leclerc fährt aktuell nicht nur auf den Formel-1-Strecken den Gegnern hinterher, nein, er tat das auch im privaten Leben. Das hatte aber einen guten Grund. Denn vor einem Jahr wurde dem Monegassen in der toskanischen Küstenstadt Viareggio seine wertvolle Uhr gestohlen. Ein Video, das nun aufgetaucht ist, zeigt den 25-Jährigen, wie er in seinem Ferrari die Verfolgung der Diebe aufgenommen hatte. Leclerc schnappte die Verbrecher nicht, der Polizei gelang das aber in dieser Woche.