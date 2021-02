«Die Maske verdeckte alles»

Gegenüber 20 Minuten erzählt der News-Scout: «Er wirkte ganz normal, absolut fit. Er sah überhaupt nicht verletzt aus. Seine Kieferverletzung sah ich natürlich nicht, die Maske verdeckte alles.» Und: «Ich habe sofort erkannt, dass es Alonso ist. Ich bin ein grosser Formel-1-Fan, da wusste ich natürlich, wie er aussieht. Und da er einen Unfall erlitt, war es ja logisch, dass er im Spital war.» Ob Alonso denn das Spital verlassen habe? Das wisse er nicht, so der News-Scout, der aus familiären Gründen beim Spital war. «Er kam von der Zahnmedizin und ging in Richtung Hauptteil des Spitals. Ein Arzt begleitete ihn dabei.»

Alonso liebt es Velo zu fahren

Alonso ist leidenschaftlicher Velofahrer. Der Mann aus Oviedo startet nach einer Auszeit ab dieser Saison für das Formel-1-Team Alpine an der Seite des Franzosen Esteban Ocon. Der Spanier ist mitten in der Vorbereitung auf die neue Saison, die am 28. März mit dem ersten Grand Prix in Bahrain beginnen soll. Bereits vom 12. bis zum 14. März sind ebenfalls in dem Wüstenstaat die offiziellen Testfahrten angesetzt.