Gut getarnt: Hier verstecken sich 10 ukrainische Soldaten

In einem Video, das auf den sozialen Medien geteilt wird, zeigen ukrainische Soldaten ihre besten Tarnkünste. In den Aufnahmen ist eine Waldlandschaft zu sehen, die Kämpfer sind aber beim besten Willen kaum zu erkennen.

So couragiert die Soldaten sind, ohne entsprechende Ausrüstung kann man sie nicht einsetzen. Am Samstag hat der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski die militärische Lage im umkämpften Osten seines Landes als «nicht gut» bezeichnet. Grund sei der Mangel an Munition, sagte Selenski in einem Interview in der japanischen Tageszeitung «Yomiuri Shimbun».