Whatsapp-Nachrichten von Polizist - «Hier von Belästigung zu sprechen, ist ja wohl übertrieben»

Das sagt der Polizeikommandant dazu

Ulrich Pfister, Kommandant bei der Stadtpolizei Schlieren/Urdorf, sagt dazu, dass die Diensthandys die gleichen seien wie diejenigen der Mitarbeitenden der Kantonspolizei. «Wir nutzen die gleiche Infrastruktur und haben die gleichen Zugriffsberechtigungen. Somit unterliegen wir auch den gesetzlichen Bestimmungen und internen Dienstweisungen der Kantonspolizei.» Man werde in Zukunft aber genauer achtgeben, so Pfister: «Wir werden intern unsere Mitarbeitenden in Bezug auf die Handhabung und die ‹Risiken› bei Nutzung dieser Medien sicherlich sensibilisieren.»