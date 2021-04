Die Luzerner Polizei hielt Ende März bei einer Polizeikontrolle in Emmenbrücke LU einen nicht betriebssicheren Sattelschlepper an. Der Fahrer (35) hat laut Mitteilung mehrfach gegen die Arbeits-, Lenk- und Ruhezeit verstossen und sein Fahrausweis war ebenfalls abgelaufen. Dem Chauffeur ist die Weiterfahrt untersagt worden.

«Von O bis O», so lautet die Eselsbrücke zum Reifenwechsel. Also von Oktober bis Ostern, oder in einem normalen Jahr von Olma bis Offa. «Nun ist das eben so eine Sache mit den Faustregeln - sie sind nicht verbindlich und basieren lediglich auf bewährten Erfahrungen», schreibt die Kantonspolizei Thurgau am Donnerstag in einem Facebook-Post. Wenn aber die Karkasse der Bereifung sichtbar werde, sei ein Boxenstopp längst überfällig.