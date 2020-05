Aktualisiert 13.05.2020 15:54

Hier werden Butler mit Windmaschinen trainiert

Sechs Ostschweizer Tourismusorganisationen sowie Liechtenstein setzen ab diesem Sommer auf «immobilienbefreite Hotelzimmer». Dazu gehört ein exklusiver Butlerservice an der Bettkante. Am Mittwoch fand die erste öffentliche Schulung der rund 20 Butler in spe statt.

von Gamze Ibis

Die St. Galler Künstler Frank und Patrik Riklin sind die Erfinder des Konzepts «Null Stern – the only star is you». Daraus entstanden sogenannte «immobilienbefreite Hotelzimmer» ohne Wände und ohne Dach unter freiem Himmel. Die Philosophie wurde zu einer Ostschweizer Tourismusmarke mit dem Namen «Zero Real Estate». Sechs Ostschweizer Tourismusorganisationen und Liechtenstein sind diesen Sommer dabei und nehmen solche speziellen Hotelzimmer ins Angebot auf. Dazu gehört auch ein exklusiver Butlerservice an der Bettkante.

Am Mittwoch fand die erste öffentliche Schulung der rund 20 Butler in spe in der Ostschweiz statt. Nebst Theorie und Vermittlung der Butler-DNA gab es verschiedene Disziplinen zu meistern wie Gangproben mit Tablett im steilen Hang, Zaun- und Bachüberspringen mit gefüllten Gläsern oder das Bettenmachen bei starkem Wind (siehe Video oben).

Üben mit Windmaschinen

Für die praktische Disziplin «Bettenmachen bei starkem Wind» wurde ein Hotelzimmer installiert. Um den Wind zu simulieren, wurden Windmaschinen vor dem Doppelbett aufgebaut. Die Butler standen somit vor der Herausforderung, das Bett bei stürmischen Verhältnissen nach den geltenden «Null Stern»-Kriterien zu machen.