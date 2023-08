Politikum: Hier werden die 96 Schweizer Leopard-1-Panzer in Italien gelagert

Die Ruag darf ihre Leopard-1-Panzer nicht an die Ukraine weitergeben.

Deutschland wollte mit einem Rückerwerb von Kampfpanzern des Typs Leopard 2 aus der Schweiz Materiallücken in der Bundeswehr schliessen. Auch am älteren Leopard 1 war Deutschland interessiert.

Rund 96 solcher Leopard-1-Panzer sind im Besitz des bundeseigenen Rüstungskonzerns Ruag, obwohl die Schweizer Armee nie solche gekauft hat. Ruag hat die Panzer 2016 in Italien gekauft, mit dem Ziel, die Fahrzeuge oder Ersatzteile davon weiterzuverkaufen. Die gebrauchten und nicht einsatzbereiten Kampfpanzer befinden sich immer noch in Italien.

Jetzt ist klar, wo diese gelagert werden. Die Panzer wurden von der «NZZ am Sonntag» auf einem Firmengelände im nordostitalienischen Villesse entdeckt. Sie stehen mit Planen abgedeckt auf dem Firmengelände der Goriziane SPA Group. Die Firma gibt in einem selbst produzierten Video an, die Panzer innerhalb von 45 Tagen einsatzfähig machen zu können.