Gegen sechs Uhr morgens auf der A2 in Seedorf passierte es: Ein Autoporter kippte in einer Kurve um und prallte gegen die Mittelleitplanke. Er blieb auf der Seite liegen. Er hatte acht Autos geladen, es handelte sich um Fahrzeuge von Renault und Mercedes, teilte die Urner Kantonspolizei mit. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in der Höhe von rund 600'000 Franken. Drittschaden entstand in der Höhe von 10'000 Franken, teilte die Polizei weiter mit.